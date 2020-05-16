رياضة | رد الأهلي على ادعاءات الزمالك بشأن لقب "نادي القرن"

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رد الأهلي على ادعاءات الزمالك بشأن لقب "نادي القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد النادي الأهلي على ادعاءات نادي الزمالك، بسلب لقب نادي القرن من النادي، وان الذي كان يستحق الحصول على اللقب القلعة البيضاء، نظرا لمجاملة أكثر من عضو بالاتحاد الافريقي واعطاء لقب القرن للأحمر .

ونشر حساب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تبقي 6 ايام فقط على ذكري تتويجنا بلقب نادي القرن الافريقي في القارة ".

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وكان رئيس نادي الزمالك قد أكد أن تتويج النادي الأهلي بلقب القرن الافريقي "أمر عار تماما من الصحة"، وأن النادي سيشكل لجنة قانونية من كبار رجال القانون ،قبل التقدم بطعن رسمي للاتحاد الدولي الفيفا، للبت في هذا الأمر".

ويعد مانشره النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي،سخرية على ما يفعله رئيس الزمالك بعد الطعن لأكثر من مرة في هذا القرار وإثبات أن الأهلي يستحق هذا اللقب .