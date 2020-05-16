رياضة | برشلونة يصارع أياكس امستردام على ضم سيرجينو ديست

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يصارع أياكس امستردام على ضم سيرجينو ديست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن هناك صراعا خلال الفترة الحالية، بين برشلونة ونادي أياكس امستردام الهولندي من أجل الحصول على خدمات موهبة الفريق الهولندي الذي صرح في وقت سابق أنه يحلم باللعب في الكامب نو .

ويعد سيرجينو ديست أحد أبرز المواهب الموجودة في يوهان كرويف ٱرينا في الوقت الحالي، حيث شارك مع اياكس في 36 لقاء، نجح في تسجيل هدفين، وصناعة 6 أهداف حاسمة .

وأكد صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية:" أن سيرجينو ديست رفض العرض المقدم له من بايرن ميونيخ من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مبديا ترحيبه الكامل باللعب في الكامب نو الموسم المقبل".

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الظهير الشاب صرح في وقت سابق أن أحد أبرز أحلامه هي اللعب ضمن صفوف برشلونة مستقبليا، وسيصارع خلال المواسم المقبلة، من أجل الانتقال للنادي الكاتالوني .

ويرغب نادي برشلونة في تدعيم مركز الظهير الأيمن للفريق، خاصة في ظل عدم وصول نيلسون سيميدو للمستوي المأمول منه إضافه إلي اقترابه من الرحيل عن برشلونة مع نهاية الموسم الجاري.