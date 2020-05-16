رياضة | نجم شباب قسنطينة على ردار الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم شباب قسنطينة على ردار الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير جزائرية، أن الأهلي يرغب في التعاقد مع نجم فريق شباب قسنطينة، خلال الفترة المقبلة.

ويأمل الأهلي في التعاقد مع حسين بن عيادة، لتعزيز مركز الجهة اليمنى، بعد رحيل أحمد فتحي عن الأحمر نهاية الموسم الجاري، والانضمام لصفوف بيراميدز.

وبحسب صحيفة "dzfoot" الجزائرية الناطقة بالفرنسية، فإن عقد بن عبادة سوف ينتهي نهاية الموسم الجاري، ويرغب العديد من الأندية في التعاقد معه.

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وتابعت الصحيفة، أن هناك أربع فرق عرضت على بن عيادة للتعاقد معه وهم، الترجي التونسي والأهلي والزمالك وفريق بدوري الدرجة الأولى التركي.

ويرغب مسؤولي شباب قسنطينة في تجديد عقد بن عيادة، من أجل الحصول على مقابل مادي في حاله بيعه لأي فريق.