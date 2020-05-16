رياضة | شوبير:إلغاء الدوري بشكل رسمي بات قريبًا و 14 ناديًا طالبوا بوقفه

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير:إلغاء الدوري بشكل رسمي بات قريبًا و 14 ناديًا طالبوا بوقفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الذي يبث عبر فضائية "أون تايم سبورت"، عن اقتراب صدور قرار إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد أحمد شوبير مقدم برنامج "ملعب أون" أن قرار إلغاء المسابقات الرياضية في مصر، بسبب فيروس كورونا وانتشاره خلال الفترة الأخيرة ، بات قريب جداً.

وأوضح شوبير أنه سيتم الإعلان عن إلغاء جميع المسابقات الكروية خلال الأسبوع المقبل، وتحديداً غداً الأحد.

Advertisements

وأضاف شوبير، في تصريحات تلفزيونية أن: "اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور هالة زايد وزير الصحة، تم خلاله الاتفاق على إلغاء جميع المسابقات المحلية فى جميع الألعاب هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، مضيفا : قضى الأمر سيتم إلغاء جميع المسابقات في جميع الألعاب والاستعداد للموسم الجديد وانطلاقه مبكرا".

ونوه شوبيرأن "اسئناف المسابقات المحلية، أصبح أمرًا صعبًأ بل مستحيًلا، وإقامة الدوري شبه معجزة، بنسبة كبيرة لن تقام مباريات كأس مصر هذا الموسم، وإن أقيمت ستكون في شهر سبتمبر المقبل" موضحا أن 14 ناديا طلبوا إلغاء الدوري".