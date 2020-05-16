رياضة | إبراهيموفيتش يكشف عن وجهته المقبلة بعد ميلان

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش يكشف عن وجهته المقبلة بعد ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة عن وجهة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، التي ينوى الانتقال إليها خلال الموسم المقبل.

رحيل إبراهيموفيتش عن ميلان

وذكرت التقارير أن إبرا لن يفعل بند تجديد عقده مع ميلان حتى الموسم المقبل، وسيرحل إلى نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

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وأوضحت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش سيغادر ميلان عقب نهاية الموسم الحالي للعودة إلى الدوري السويدي.

وأشارت إلى أن هاماربي الذي يعد إبرا أحد مالكيه سيكون وجهة السلطان الجديدة في الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن إبرا شارك هذا الموسم في 10 مباريات مع ميلان، ونجح في إحراز 4 أهداف ومنح زملاءه تمريرات حاسمة.