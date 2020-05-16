رياضة | العامري فاروق يكشف حقيقة خلافه مع سيد عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر العامري فاروق يكشف حقيقة خلافه مع سيد عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، على الأنباء التي تتردد حول وجود خلافات مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"العلاقة بيني وبين سيد عبد الحفيظ رائعة وهناك أناس يسعون للوقيعة من الخيال".

وأضاف :"سيد عبد الحفيظ كادر إداري ممتاز، ويعمل في منصب مدير الكرة منذ سنوات عديدة".

وأكمل :"ملف الكورة مجلس الإدارة مكلف به الكابتن محمود الخطيب، وهو من يتخذ القرارات في هذا الملف".

وأتم حديثه :"أقدر واحترم نجاحات سيد عبد الحفيظ في جميع المهام التي تولاها بالنادي".

