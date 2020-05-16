رياضة | عاجل- العامري فاروق يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الأهلي أمام الخطيب

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل- العامري فاروق يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الأهلي أمام الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، على إمكانية الترشح على منصب رئيس النادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"دوري أن أكون سند وعون للخطيب كرئيس للأهلي حتى آخر الطريق".

وأضاف :"ومن يشيع أخبار عن وجود خلاف فهدفه ضرب استقرار النادي".

وزاد :"الكلام عن طموحي في رئاسة النادي الأهلي في وجود محمود الخطيب (عيب)، هل حسن حمدي تخطى صالح سليم وهو يعمل معه؟.

وأتم :"هل الخطيب تخطى حسن حمدي وهو يعمل معه؟، لا النادي الأهلي لديه ثوابت إحترام وبالتالي أنا في ضهر الخطيب".