رياضة | الأهلي: نستحق التتويج بلقب الدوري حال إلغاء المسابقة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي: نستحق التتويج بلقب الدوري حال إلغاء المسابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم يستحق التتويج بلقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم في حال إلغاء الدوري.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"نرغب في عودة النشاط الرياضي، ونأمل في إيجاد اتحاد الكرة لحلول من أجل عودة المسابقة".

وتابع :"في حال الاستقرار على إلغاء الدوري، فالأهلي هو الأحق بالتتويج بلقب الدوري".

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وواصل :"عدم عودة النشاط الرياضي مرة أخرى وإلغاء الدوري سيسبب خسارة مالية كبيرة لجميع الأندية".

وزاد :"اتحاد الكرة مطالب بتحمل مسئولياته بخصوص النشاط الكروي هذا الموسم".

وأتم حديثه :"الأهلي متصدر الدوري وبفارق كبير عن أقرب منافس وحقه في التتويج باللقب أمر غير قابل للنقاش ولو العكس وأي ناد آخر متصدر بنفس الفارق كنا هنتفهم الأمر".

