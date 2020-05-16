شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يشترط الحصول على 6 ملايين للتجديد للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح على تجديد عقد رامى ربيعة مدافع الفريق الكروى الأول لمدة موسمين بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى، حتى يحافظ على استقرار خط الدفاع خلال المرحلة المقبلة، كان المدرب السويسرى قد طلب من المسؤولين فى القلعة الحمراء ضرورة إنهاء ملف تمديد عقد كل من سعد سمير ورامى ربيعة، حتى يركز اللاعبون فى التدريبات فور عودتها وفقا للقرار الذى سيتخذه مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب بشأن عودة النشاط الرياضى بالنادى بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الأجهزة المعنية بالدولة بعودة النشاط الكروى فى حالة الانتهاء من الإجراءات الاحترازية بشأن تفشى انتشار فيروس «كورونا».

وعلمت «المصرى اليوم» أن رامى ربيعة طلب الحصول على 6 ملايين جنيه فى الموسم الواحد نظير الموافقة على تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، فى الوقت الذى لم تحدد فيه لجنة التخطيط المبلغ النهائى الذى سيتم عرضه على اللاعب خلال مفاوضات التجديد.

فيما تمسك محمود الخطيب رئيس النادى بضرورة الاعتماد على الناشئين الذين تألقوا مع فريق الشباب خلال الجلسة التى عقدها «بيبو» مع الثنائى رينيه فايلر المدير الفنى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وناقش خلالها رئيس النادى مع المدير الفنى ومدير الكرة الاستعدادات الأخيرة للفريق والإجراءات الاحترازية التى سيتم اتخاذها فى حالة عودة النشاط الكروى من أجل الحفاظ على اللاعبين.

وشدد الخطيب خلال الجلسة على أن سياسة الاعتماد على الناشئين ومنحهم فرصة كاملة من أهم أولويات مجلس الإدارة فى المرحلة المقبلة، بما لا يضر مشاركات الفريق سواء فى بطولة الدورى الممتاز فى حالة عودته أو بطولة دورى الأبطال.

فيما ترك رينيه فايلر قرار عودة باسم على الظهير الايمن للفريق الكروى الاول المعار إلى نادى الجونة إلى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، لافتا إلى أنه سيعتمد فى مركز الظهير الايمن بشكل أساسى على كل من محمد هانى وحسين الشحات بعد رحيل أحمد فتحى إلى نادى بيراميدز، مؤكدا قناعته بالدور الذى ظهر به محمد هانى خلال الفترة الماضية التى ظهر بها مع الفريق.

فى شأن آخر أرجأت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء قرارها النهائى بشأن رحيل أليو بادجى مهاجم الفريق من عدمه لحين حسم اتحاد الكرة قراره النهائى بشأن تقليص عدد الأجانب خلال الموسم المقبل، كان «فايلر» قد حدد كلا من وليد أزارو وجيرالدو ضمن اللاعبين الراحلين عن الفريق لعدم قناعته بمستواهما فى الفترة السابقة، لكنه لم يحسم قراره النهائى بشأن أليو بادجى لاعب الفريق.

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كما بدأت اللجنة فى البحث عن عروض محلية للاعب صالح جمعة من أجل الموافقة على رحيله بداية من الموسم المقبل بعد أن وصلت علاقته مع المدير الفنى إلى طريق مسدود وتم تغريم اللاعب 250 ألف جنيه عقب سخريته من المدير الفنى على حسابه الشخصى بـ«تويتر».