شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من حسم صفقة «جابر».. و«منصور» يحذر «الجبلاية» من مخالفة اللائحة بسبب الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، من حسم صفقة عمر جابر، لاعب وسط فريق بيراميدز، ولاعب الزمالك الأسبق، بعدما أبدى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إعجابه بقدرات اللاعب الفنية والبدنية، فضلًا عن رغبة اللاعب فى العودة إلى القلعة البيضاء، بعد رحلة احترافه الخارجية، ثم الداخلية فى نادى بيراميدز، الذى انتقل إليه الموسم قبل المنقضى.

وينتظر أن يحسم مرتضى منصور مع سالم الشامسى، رئيس نادى بيراميدز، كل الأمور الخاصة بعودة جابر، لارتداء الفانلة البيضاء بداية من الموسم المقبل، فى ظل الرغبة فى تدعيم صفوف الفريق بصفقات متميزة، بمقدورها مواصلة حصد البطولات مع الفريق.

وكان عمر جابر أبدى فى وقت سابق رغبته الشديدة فى العودة إلى الزمالك والمساهمة مع الجيل الحالى من اللاعبين فى مواصلة حصد البطولات.

يأتى هذا فى الوقت الذى حذر فيه مرتضى منصور، اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، من مخالفة لائحة الدورى هذا الموسم، بعدما تردد خلال الساعات الأخيرة الماضية، عبر بعض وسائل الإعلام، من محاولات الترويج لمنح الأهلى لقب الدورى، فى حال إلغاء المسابقة، بحجة أنه كان المتصدر.

وشدد منصور على أن المسابقة توقفت فى شهر مارس الماضى ولا يزال بها العديد من المباريات، وأن الزمالك كان من أفضل الفرق معنويًا وبدنيًا، وكان بمقدوره تحقيق الفوز فى جميع المباريات المتبقية له والتتويج باللقب، لافتًا إلى أن محاولات البعض الترويج لمنح الأهلى اللقب غير منطقية، وأنه سيتخذ كل الإجراءات للحفاظ على حقوق ناديه.

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