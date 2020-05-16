شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعود للملاعب من جديد.. وترقب عالمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط ترقب واهتمام عالمى، تدب الحياة من جديد فى المستطيل الأخضر بعد توقف دام أكثر من شهرين منذ مارس الماضى للنشاط الرياضى بسبب جائحة كورونا.. وتحظى مواجهة اليوم بين شالكة وبوروسيا دورتموند فى الجولة الـ26 من الدورى الألمانى بمذاق خاص وترقب من عشاق الساحرة المستديرة فى الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب سيجنال إيدونا بارك حيث ستكون مؤشرا إيجابيا على استئناف كافة الدوريات الكبرى.

من ناحية الأرقام، فاز بوروسيا دورتموند فى 9 مباريات، وتعادل فى 3 من أصل 12 مواجهة محلية هذا الموسم٬ أما نادى شالكة فقد فاز فى 4 مباريات، تعادل فى 4 وخسر 4 من أصل 12 لقاء خارج ملعبه.

وفيما يخص المواجهات المباشرة بين الفريقين، فاز شالكة على بوروسيا دورتموند فى 15 مباراة وكانت آخر مواجهة بين الفريقين فى شهر أكتوبر 2019 حيث انتهت بالتعادل السلبى.

وصل فارق النقاط بين الفريقين إلى 14 نقطة فى جدول ترتيب الدورى لصالح بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثانى برصيد 51 نقطة، وفى المقابل يتواجد شالكة فى المركز السادس برصيد 37 نقطة.

من جانبه٬ أكد لوسيان فافر، المدير الفنى لفريق بوروسيا دورتموند غياب الثنائى إيمرى تشان وأكسيل فيتسل، مضيفًا: «نأمل فى عودتهما فى القريب العاجل».

وأكد «فافر» ارتفاع الحالة المعنوية للاعبين، قائلًا: «بدأنا التدريبات الجماعية منذ 26 أبريل٬ والأجواء كانت إيجابية بشكل مستمر، حتى داخل فندق العزل، ليس لدينا مشكلة فى ذلك».

واعترف مدرب دورتموند بصعوبة خوض المباريات دون حضور جماهيرى، مشيرًا إلى أهمية الاستعداد ذهنيًا للتعامل مع الوضع الراهن.

وأشار إلى دور الإخصائى النفسى فى تجهيز اللاعبين لهذا الوضع، بعدما اعتادوا اللعب أمام 81 ألف مشجع، فى ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وأعرب «فافر» عن سعادته بالتعديل الذى طرأ على عدد من التغييرات، ليصبح بإمكان كل مدرب تبديل 5 لاعبين فى مباراة، حيث قال «إنها فكرة رائعة وضرورية، لأننا لم نخض مباريات ودية، ولم نلعب منذ شهرين».

وعن كيفية قضائه فترة الحظر، أجاب المدرب السويسرى: «أنا بخير، كنت فى العزل برفقة زوجتى، حيث أحسنت ألمانيا صنعًا وتعاملت بشكل رائع مع الأزمة، كما أن الوضع يبقى مختلفًا بشدة عن فرنسا».

وعلى الجانب الآخر، يعتقد ديفيد فاجنر، المدير الفنى لفريق شالكة، أنه من الأفضل لفريقه أن يخوض «أهم مباراة له فى العام» ضد منافسه الأبدى، بوروسيا دورتموند، فى افتتاح عودة البوندزليجا.

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وقال «فاجنر»: «أعتقد أننا استخدمنا فترة التوقف بأفضل شكل ممكن.. لدينا ميزة هائلة، لا تنتظرنا أى مباراة، وإنما ديربى الرور».

وأوضح: «هذا يزيد من التركيز.. إنه لأمر مؤسف أن نلعب دون جمهور، لكن بالنسبة لنا، فلا تزال هى أهم مباراة فى الموسم».

وفيما يتعلق بالمستوى الذى سيكون عليه الطرفان لدى استئناف الدورى الألمانى، قال «فاجنر» إنه يفضل «عدم التكهن» لأنه وضع جديد واستثنائى بشكل تام.

وبخصوص دورتموند، قال «فاجنر» إنه رغم القوة الهجومية المعروفة للأخير، إلا أنه يمر بالوضع نفسه.

وأضاف: «إنهم يمرون بأجواء ضبابية، ولا يعرفون متى سيعودون إلى المستوى السابق».