شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحدد 25 مليون جنيه للاستغناء عن «وادي».. ويفاوض «طقطق» لتجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدّد مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، 25 مليون جنيه القيمة المادية للموافقة على رحيل مهاجم الفريق الكروى الأول الفلسطينى، محمود وادى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض للرحيل عن قلعة بورسعيد، على رأسها الزمالك وبيراميدز، وجاء ذلك بالتزامن مع حصول مجلس إدارة النادى على تأكيدات من المحامى الدولى الذى يتولى قضية الدفاع عن المصرى ضد حكم المحكمة الرياضية الذى صدر فى وقت سابق بحرمان المصرى من فترتى قيد، بإلغاء هذا القرار والاكتفاء بفترة واحدة فقط، وهى الانتقالات الشتوية الماضية، مما يعنى أن الفريق سيتاح له إبرام صفقات جديدة فى الانتقالات الصيفية، وهو ما يُسهل من رحيل محمود وادى عن المصرى.

فيما دخل خالد سامى، مدافع حرس الحدود، ترشيحات الجهاز الفنى للمصرى، لتدعيم الدفاع، حيث إن المدير الفنى يعرف إمكانيات اللاعب جيدًا منذ أن كان مديرًا فنيًا لحرس الحدود فى بداية الموسم الحالى، خاصة أن اللاعب لديه القدرة على تسجيل الأهداف من الضربات الثابتة، وهو ما يبحث عنه طارق العشرى، وبخلاف مدافع حرس الحدود، وضع الجهاز الفنى قائمه بأسماء اللاعبين الذى يسعى للتعاقد معهم فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى فتح فيه مسؤولو النادى ملف تجديد عقد اللاعب الليبى، مفتاح طقطق، خلال الفترة المقبلة، نظرًا لانتهائه الموسم المقبل. وتحدث محمد الخولى، نائب رئيس النادى مع اللاعب، من أجل تجديد عقده، فى ظل قناعة طارق العشرى، المدير الفنى للفريق، الكاملة به، فى ظل تقديمه مستوى مميزًا.

وكان اللاعب قدم أداءً مميزًا الموسم الحالى، وشارك فى معظم مباريات الفريق البورسعيدى ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

يذكر أن اتحاد الكرة يدرس تخفيض عدد اللاعبين الأجانب، بداية من الموسم المقبل، إلى ثلاثة لاعبين، مع إلغاء بند اعتبار لاعب شمال إفريقيا مصريًا.

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