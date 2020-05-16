شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يعفى رونالدو من مقترح تخفيض الرواتب ويقرر تخفيض عقود لاعبيه 4 أشهر بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير إيطالية إن إدارة يوفنتوس تسعى لتقييم الموقف المالى للنادى لوضع سقف للتعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وفى ظل الأزمة الحالية التى تعانى منها كرة القدم، اضطرت بعض الأندية للجوء لمقترح تقليل أجور اللاعبين.

واضطر يوفنتوس لتخفيض رواتب لاعبيه لمدة 4 أشهر بسبب أزمة كورونا، من أجل توفير مبلغ 80 مليون جنيه استرلينى حتى شهر أغسطس القادم.

وقامت إدارة يوفنتوس بوضع حد أقصى للرواتب للتعامل مع الوضع الحالى بسبب الخسائر الناتجة عن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة كوريرى ديللو سبورت، فقد قرر النادى الإيطالى عدم تقاضى أى لاعب لأجر أسبوعى يزيد على 151 ألف جنيه إسترلينى، مع إعفاء البرتغالى كريستيانو رونالدو من هذا المقترح.

هذا يعنى أن صاحب الـ35 عاما سيحصل على راتبه كاملا والمقدر بقيمة 522 ألف جنيه استرلينى أسبوعيًا، كما يستمر كل باولو ديبالا، آرون رامسى، جونزالو هيجواين، وأدريان رابيو فى الحصول على رواتبهم الحالية التى تفوق الحد الأقصى الجديد.

ولد ونشأ فى جزيرة ماديرا البرتغالية، تم تشخيص رونالدو بتسارع دقات القلب فى عمر 15 سنة، خضع على أثرها إلى عملية جراحية لعلاج حالته. بدأ مسيرته فى نادى سبورتنج لشبونة قبل أن يوقع مع مانشستر يونايتد فى سن 18 عامًا فى 2003. بعد فوزه بكأسه الأولى كأس الاتحاد الإنجليزى، خلال موسمه الأول فى إنجلترا، ساعد اليونايتد على الفوز بثلاثة ألقاب متتالية فى الدورى الإنجليزى الممتاز وبطولة واحدة فى دورى أبطال أوروبا وبطولة واحدة فى كأس العالم للأندية. فى سن 22 ترشح لجائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب كرة قدم فى العالم، وفى سن 23 حصل على جائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب كرة قدم فى العالم من الفيفا. فى عام 2009، أصبح رونالدو أغلى لاعب فى تاريخ كرة القدم عندما انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد فى صفقة انتقال بلغت قيمتها 80 مليون جنيه إسترلينى (94 مليون يورو/131.6 مليون دولار أمريكى).

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