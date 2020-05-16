شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير ينشر توضيحا مهما بشأن تصريحاته عن إلغاء الدوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الإعلامي أحمد شوبير مقطع فيديو على حسابه الرسمي على فيسبوك لتوضيح الجدل المثار حول ماجاء في حلقة الليلة من ملعب أون تايم بشأن إلغاء الدوري والنشاط الرياضي.
وقال شوبير إن «ما قلته في حلقة الأمس كانت مجرد قراءات وهذه كانت وجهة نظري واجتهاد مني فقط لاغير، وننتظر اجتماع الأحد وننتظر منه قرارات وأتمنى عودة الدوري والنشاط الرياضي».
وكان الإعلامي أحمد شوبير قال، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن إلغاء جميع البطولات المحلية لهذا الموسم سواء الدوري والكأس، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف «شوبير» خلال برنامجه «ملعب أون تايم»، الجمعة: «الجميع يتساءل عن نتائج اجتماع اجتماع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.. قضي الأمر.. في كورونا يبقى مفيش كورة.. أعتقد ده القرار إللي تم الاتفاق عليه، وإللي سيتم الإعلان عنه يوم الأحد».
وتابع: «اللجنة الطبية في اتحاد الكرة قالت إن الفرق ماترجعش تتمرن، ووزير الرياضة كان في لقاء معايا في الإذاعة قال إن خلال هذا الشهر سيتم الإعلان عن موقف البطولات المحلية».
وأكمل: «كنت أتمنى أن تستأنف البطولات، لكن خلاص مفيش كرة، فات الميعاد».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
11,228
-
تعافي
2,799
-
وفيات
592
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير ينشر توضيحا مهما بشأن تصريحاته عن إلغاء الدوري (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.