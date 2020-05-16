شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف حقيقة إلغاء الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ما تم تداوله من أخبار مؤخراً بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل.

وقال في تدوينة عبر «فيس بوك»: «لا يوجد أي قرارات من قبل الوزارة لالغاء أي نشاط أو بطولة حتي الآن».

وأضاف: «ندرس مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الاحترازية الملزمة في حال استئناف أي نشاط رياضي أو فتح مؤسسة رياضية للعرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحة كرونا وفي حال وجود أي قرار سوف يعلن رسميا من خلال مجلس الوزراء».

وتابع: «نتمني الخير لكل رياضي مصر ونعي حساسية القرار ونتاني في دراسته مع جميع الهيئات المعنية».

وكان الإعلامي أحمد شوبير، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن إلغاء جميع البطولات المحلية لهذا الموسم سواء الدوري والكأس، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شوبير» خلال برنامجه «ملعب أون تايم»، الجمعة: «الجميع يتساءل عن نتائج اجتماع اجتماع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.. قضي الأمر.. في كورونا يبقى مفيش كورة.. أعتقد ده القرار إللي تم الاتفاق عليه، وإللي سيتم الإعلان عنه يوم الأحد».

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وتابع: «اللجنة الطبية في اتحاد الكرة قالت إن الفرق ماترجعش تتمرن، ووزير الرياضة كان في لقاء معايا في الإذاعة قال إن خلال هذا الشهر سيتم الإعلان عن موقف البطولات المحلية».

وأكمل: «كنت أتمنى أن تستأنف البطولات، لكن خلاص مفيش كرة، فات الميعاد».