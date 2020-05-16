وزير الرياضة: لا يوجد أى قرارت بشأن إلغاء الدورى وندرس مع الصحة كافة الإجراءات



اشرف صبحي

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد نفت فى بيان لها كل ما تم تداوله فى الساعات الماضية من أخبار بشأن إلغاء الدورى المصرى لكرة القدم بجميع أقسامه أو إلغاء النشاط الرياضى بشكل كامل، وذلك بعدما تم تعليق منافسات النشاط الرياضى منذ منتصف شهر مارس الماضى، والممتد حتى نهاية شهر مايو الجارى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، حيث أوضحت وزارة الرياضة أنه لم يتم اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن حتى الآن.

فيما طالبت وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحرى الدقة فى تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية فى الحصول على المعلومات، وذلك بعدما تم تداول عدد من الأنباء فى الساعات الأخيرة بشأن إلغاء مسابقة الدورى الممتاز دون الإعلان عن بطلاً أو هبوط أى فريق بعد توقف منافسات المسابقة المحلية، بسبب فيروس كورونا.

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وكان قد كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن بطولة الدورى هذا الموسم قد انتهى بنسبة كبيرة وقرار إلغاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، قارب على الإصدار، بسبب فيروس كورونا وانتشاره فى الفترة الأخيرة، مضيفًا إنه سيتم الإعلان عن إلغاء جميع المسابقات الكروية خلال الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الأحد.