وزير الرياضة ينفي إلغاء أي نشاط أو بطولة حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365

نفى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صدور أي قرار متعلق بإلغاء النشاط الرياضي لأي لعبة أو بطولة حتى الآن، مؤكدًا العمل على دراسة الإجراءات الاحترازية الملزمة في حالة استئناف الأنشطة الرياضية.

وقال وزير الرياضية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك فجر اليوم السبت: "كل عام والجميع بخير وتقبل الله طاعتكم.. لا يوجد أي قرارات من قبل الوزارة لإلغاء أي نشاط أو بطولة حتي الآن."

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وتابع: "ندرس مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الاحترازية الملزمة في حال استئناف أي نشاط رياضي أو فتح مؤسسة رياضية للعرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحة كورونا."

وأضاف: "وفي حال وجود أي قرار سوف يعلن رسميا من خلال مجلس الوزراء."

وتوقف النشاط الرياضي في مارس الماضي ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، ولم يتحدد بعد سبل عودته.