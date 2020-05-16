رسميًا.. وزارة الشباب والرياضة تنفى ما تردد حول إلغاء الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

نفت وزارة الشباب والرياضة، ما تم تداوله من أخبار مؤخرًا بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل.

وأكدت وزارة الرياضة- في بيان، على موقعها الرسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وتطالب الوزارة الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.​