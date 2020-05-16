محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
نفت وزارة الشباب والرياضة، ما تم تداوله من أخبار مؤخرًا بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل.
وأكدت وزارة الرياضة- في بيان، على موقعها الرسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.
وتطالب الوزارة الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. وزارة الشباب والرياضة تنفى ما تردد حول إلغاء الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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