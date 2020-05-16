طريق الأهلي والزمالك.. تقارير تكشف القرار الأقرب للكاف لاستئناف دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم السبت، من مصادر مقربة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القرار الأقرب لاتخاذه بشأن استئناف مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت إذاعة "راديو مارس" المغربية، في الساعات الأولى من صباح السبت، أن القرار الأقرب اتخاذه هو إعلان استنئاف البطولة الأفريقية على مستوى الأندية في بلد محايد.

وأضافت الإذاعة المغربية، أن أعضاء الكاف ناقشوا العديد من الخيارات لعل أبرزها إقامة باقي المباريات في بلد محايد.

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وينتظر "كاف" المستجدات الأخيرة خاصة حول الأمور الصحفية وتحديدًا في مصر والمغرب قبل اتخاذ القرار النهائي.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد اتخذ قرارًا مؤخرًا حول تأجيل منافسات باقي المباريات سواء في بطولتي دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية لأجل غير مسمى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي بمنافسه الوداد البيضاوي المغربي، في المقابل يلعب الزمالك ضد الفريق البيضاوي الآخر نادي الرجاء حيث ستقام موقعتي الذهاب في المغرب على أن تقام مباراتي الإياب في مصر بحسب القرعة.

جدير بالذكر أن الترجي يُعد حامل آخر نسختين من البطولة الأفريقية عقب الفوز على الأهلي والوداد البيضاوي في آخر نسختين، قبل أن يودع فريق "الدم والذهب" خلال النسخة الحالية على يد الزمالك بالخسارة بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.