رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة بيع باهر المحمدي لـ الأهلي

صرح المهندس ابراهيم عثمان رئيس مجلس ادارة النادى الاسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة بأن ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووسائل الاعلام عن نية النادى الاسماعيلى فى التفريط فى اللاعب باهر المحمدى او بعض لاعبى الفريق هو أمر عار تمامآ من الصحة .
وكانت تداولت أنباء الفترة الماضية عن بيع باهر المحمدي قائد الدراويش للناديالأهلي بمبلغ قيمته 60 مليون جنيهًا .
وشدد عثمان على ان تلك المنصات الإعلامية تفتقد للنزاهة وتعمل لصالح بعض الجهات التي تهدف لإثارة الرأى العام ومحاولة تحريض اللاعبين على أنديتهم من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وذلك على حساب مصالح الاندية وهو ما يؤثر بالسلبعلى الكرة المصرية بشكل عام وعلى أندية الاقاليم التى تنوي الحفاظ على لاعبيها للمنافسة على البطولات المحلية والخارجية برغم الصعاب التى تواجه تلك الاندية من حيث قلة الموارد والتجاهل الاعلامى الذى يوجه لأندية بعينها .
وكان المهندس ابراهيم عثمان قد صرح فى وقت سابق بأنه لا نية فى التفريط فى اى لاعب من لاعبى القوام الاساسى للفريق الا فى حالة تحقيق بطولة لاسعاد جماهير النادى الاسماعيلى العظيمة فى كل مكان .
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