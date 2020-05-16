الشباب والرياضة توضح حقيقة إلغاء الدوري

نفت وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من أخبار مؤخراً بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل، موضحة بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وتطالب وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل، موضحة بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.وتطالب وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

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