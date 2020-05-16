العامري فاروق : الأهلي الأحق بالتتويج بالدوري في حال إلغاء الموسم

أكد العامري فاروق أن النادي الأهلي الأحق بالتتويج بالدوري الممتاز في حال إلغاء المسابقة على إثر تفشي فيروس كورونا، مشيرًا أن الفريق الأحمر يتصدر المسابقة بفارق كبير عن أقرب منافسيه قبل تعليق النشاط الكروي.

وأضاف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

خلال تصريحات تليفزيونية، أن اتحاد الكرة يجب أن يتحمل مسؤولياته حال إلغاء الموسم الحالي.

وأشار العامري فاروق أن في حال الزمالك كان متصدرًا للمسابقة وألغي الموسم الكروي، فإنه سيطالب بمنحه اللقب.

وشدد نائب رئيس الأهلي أن مسابقة الدوري الممتاز تمثل اقتصادًا كبيرًا وفي حال إلغاء فإن وزير الرياضة مطالب بالكشف عن حجم الخسائر التي تعرضت لها الأندية والجهات الأخرى.

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر تم تعليقه منذ منتصف مارس الماضي لأجل غير مسمى، لكن هناك تكهنات باحتمالية إلغاء المسابقة على إثر تفشي فيروس كورونا.