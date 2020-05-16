العامري فاروق يعلق على أزمة لقب القرن الإفريقي

علق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على أزمة لقب القرن الإفريقي والذي منحه الاتحاد الإفريقي "كاف" للقلعة الحمراء.
وأثار نادي الزمالك أزمة في الفترة الماضية بخصوص لقب القرن الإفريقي، مشيرًاأنه الأحق بالحصول على اللقب.
وقال العامري فاورق في تصريحات تليفزيونية، إن النادي الأهلي لم يذهب للاتحاد الإفريقي من أجل الحصول على لقب
وأضاف العامري فاروق أن النادي الأهلي هو الأحق بلقب القرن مشيرًا أن الأهلي لن يعطي اهتمامًا لما يثار حول هذا الأمر.
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