العامري فاروق يوضح سبب تأخر إنشاء ستاد الأهلي

كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، عن الأسباب وراء تأخر إنشاء الاستاد الخاص بالنادي حتى الوقت الحالي.

وقال نائب رئيس الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية، إن إدارة النادي وضعت ملف كبير لإنشاء ستاد خاص بالنادي بالتعاون الدولة ومستثمرين أجانب، مشيرًا أن هيئة المجتمعات العمرانية، حددت

ارتفاع معين للاستاد، ما جعل الأمر يتوقف.

أوضح العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، رأيه في ما يتردد عن احتمالية إلغاء الموسم الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال نائب رئيس الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية، إن كرة

القدم تعد صناعة في الوقت الراهن، وإلغاؤها يعني انهياراً اقتصادياً لجميع الأندية.

وأضاف العامري فاروق أن النادي الأهلي قادر على الصمود في مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن توقف النشاط الرياضي حتى شهر يوليو المقبل، مشيرًا أن بعد ذلك ستواجه القلعة الحمراء أزمات جراء توقف النشاط، مشيرًا ان النادي الأهلي يصرف مرتبات شهرية تقدر بـ 30 مليون جنيه.