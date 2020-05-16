شراكة بايرن ميونخ مع “تيك توك” تغضب مشجعيه الألمان

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لا يمكن إنكار أن شعبية TikTok أو تيك توك قد انفجرت في السنوات الأخيرة، حيث انتقل موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الفيديو من كيان غير معروف قبل بضع سنوات، إلى واحد من أكبر المواقع من نوعه في العالم، مع ما يقدر بـ 800 مليون مستخدم اعتبارًا من أبريل 2020.
بايرن ميونيخ هو اسم آخر يعرفه الناس في جميع أنحاء العالم. كواحد من أنجح فرق كرة القدم في أوروبا، لدى الفريق البافاري متابعين في جميع أنحاء العالم، لذلك كان وجه تسويقي ودعائي للتطبيق.
والآن اتفق كل من بايرن والشركة الأم التي تدعى “دوين” على شراكة جديدة بين العلامات التجارية المعنية، وسيظهر نجوم الفريق البافاري دومًا في البرنامج، كما سيظهر البرنامج في أليانز آرينا وفق شراكة بايرن ميونخ مع “تيك توك”.
وفقًا للبيان الرسمي لبايرن، تهدف الشراكة إلى تحسين علامة بايرن التجارية في الصين وباقي دول العالم قبل استئناف البوندسليجا في 16 مايو المقبل.
في حين أن هذا الإعلان الجديد سيشهد زيادة تأثير بايرن على التطبيق الذي كان مصدره الصين، فإن النادي لديه بالفعل عدد كبير من المتابعين على الإصدار العالمي من التطبيق، وهو ما أظهرته الإحصائيات
بعد انضمامه إلى تيك توك في أبريل 2019، يفتخر النادي بالفعل بـ 1.6 مليون متابع، وهو رقم مثير للإعجاب، بينما يمتلك نجوم مثل روبرت ليفاندوفسكي وألفونسو ديفيز حسابات مع ملايين المتابعين بينهم.
وكان رد فعل المشجعين الألمان “أنهم ليسوا سعداء للغاية”، ولم يكن رد فعل مشجعي بايرن ميونيخ هو المتوقع على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر، وكتب أحد المنتمين للنادي “من فضلكم لا تضعوا شعار تيك توك على قمصاننا”.
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