شراكة بايرن ميونخ مع “تيك توك” تغضب مشجعيه الألمان

أعلن عملاق كرة القدم الألماني فريق بايرن ميونيخ عن شراكة مع الشركة الأم لتطبيق “تيك توك”، وسط عدم رضا جماهير النادي البافاري، الذين عبّروا عن سخطهم من هذا التعاقد.

لا يمكن إنكار أن شعبية TikTok أو تيك توك قد انفجرت في السنوات الأخيرة، حيث انتقل موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الفيديو من كيان غير معروف قبل بضع سنوات، إلى واحد من أكبر المواقع من نوعه في العالم، مع ما يقدر بـ 800 مليون مستخدم اعتبارًا من أبريل 2020.

بايرن ميونيخ هو اسم آخر يعرفه الناس في جميع أنحاء العالم. كواحد من أنجح فرق كرة القدم في أوروبا، لدى الفريق البافاري متابعين في جميع أنحاء العالم، لذلك كان وجه تسويقي ودعائي للتطبيق.

والآن اتفق كل من بايرن والشركة الأم التي تدعى “دوين” على شراكة جديدة بين العلامات التجارية المعنية، وسيظهر نجوم الفريق البافاري دومًا في البرنامج، كما سيظهر البرنامج في أليانز آرينا وفق شراكة بايرن ميونخ مع “تيك توك”.

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وفقًا للبيان الرسمي لبايرن، تهدف الشراكة إلى تحسين علامة بايرن التجارية في الصين وباقي دول العالم قبل استئناف البوندسليجا في 16 مايو المقبل.