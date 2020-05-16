فشلت محاولات جميع الهدافين الذين تعاقبوا على الدوري الألماني خلال السنوات الـ 50 الماضية لإنزال الهداف الألماني الشهير “جيرد مولر” من على عرش “الأكثر تسجيلاً في موسم واحد”.

وسجل مولر 40 هدفًا لبايرن ميونخ في موسم 1972/1971 بالدوري الألماني، وهو ما لم يتحقق في السابق أو في الوقت الحاضر.

وينفرد المولود في نوردلينجين عام 1945، المراكز الثلاث الأولى في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني “لأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد”، بالإضافة إلى 40 هدف في موسم 1972/1971، سجل 38 هدفًا في موسم 1970/1969 وسجل 36 هدفًا في موسم 1973/1972.

وتُوج أسطورة بايرن ميونخ بلقب هداف الدوري الألماني 7 مرات (رقم قياسي عالمي) أعوام 1967 و1969 و1970 و1972 و1974 و1978.

ومن ضمن السبعة ألقاب، فاز جيرد مولر بلقب هداف الدوري الألماني ثلاث مرات مناصفة مع كل من (لوثار إميريش عام 1967 ويوب هاينكس عام 1974 وديتير مولر عام 1978).

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وبدأ الهداف التاريخي لمنتخب ألمانيا مسيرته الكروية بين صفوف نادي “نوردلينجين” عام 1963، وبعد عام واحد انتقل إلى بايرن ميونخ ليصنع إمبراطوريته التي حاول البولندي روبرت ليفاندوفسكي إعادة انتاجها في الفترة من 2013 إلى 2020.

ويحتل أسطورة كولن “ديتير مولر” المركز الرابع في هذه اللائحة برصيد 34 هدفًا سجلهم بموسم 1977/1976، ويتبعه أسطورة بوروسيا دورتموند “لوثار إميريش برصيد 31 هدفًا سجلهم بموسم 1966/1965.

بصمة أوباميانج

خلف المهاجم الدولي الجابوني “بيير إيميريك أوباميانج” بصمة مميزة في الدوري الألماني قبل رحيله إلى فريق آرسنال الإنجليزي صيف 2018، عندما تُوج بلقب هداف البوندسليجا برصيد 31 هدفًا.

وخط أوباميانج المركز السادس في قائمة أكثر لاعب سجل أهداف في موسم واحد بالدوري الألماني من البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي كان قد سجل 30 هدفًا لفريق بايرن ميونخ بموسم 2017/2016.

ويُنافس أوباميانج في الوقت الراهن على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مهاجم ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا “جيمي فاردي”، باحتلاله للمركز الثاني برصيد 17 هدف بفارق هدفين فقط عن فاردي المتصدر.

والتالي جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني “ الأكثر تسجيلاً في موسم واحد ”

جيرد مولر ( بايرن ميونخ ) .. سجل 40 هدفًا بموسم 1972/1971 جيرد مولر ( بايرن ميونخ ) .. سجل 38 هدفًا بموسم 1970/1969 جيرد مولر ( بايرن ميونخ ) .. سجل 36 هدفًا بموسم 1973/1972 ديتير مولر ( كولن ) .. سجل 34 هدفًا بموسم 1977/1976 لوثار إميريش ( بوروسيا دورتموند ) .. سجل 31 هدفًا بموسم 1966/1965 بيير إيميريك أوباميانج ( بوروسيا دورتموند ) .. سجل 31 هدفًا بموسم 2017/2016 روبرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) .. سجل 30 هدفًا بموسم 2016/2015 يوفي شيلير ( هامبورج ) .. سجل 30 هدفًا بموسم 1964/1963 يوب هاينكس ( بوروسيا مونشنجلادباخ ).. سجل 30 هدفًا بموسم 1974/1973 روبرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) .. سجل 29 هدفًا بموسم 2018/2017

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