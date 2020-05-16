جدول مباريات اليوم السبت 16-5-2020 وجميع القنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، السبت الموافق 16-5-2020، الذي سيشهد عودة منافسات الدوري الألماني، بالإضافة إلى استمرار عجلة الدوري الكوري الجنوبي والدوري البيلاروسي.

والبداية من ألمانيا، مع الدوري المحلي الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة بشغف كبير منذ ان أعلنت السلطات الألمانية استئناف البوندسليجا، بعد اتفاق الأندية على تطبيق إجراءات وقائية صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين.

وسيكون الدوري الألماني أول دوري أوروبي يستأنف نشاطه مرة أخرى داخل القارة العجوز، وستجرى اليوم 6 مباريات، أبرزها ديربي الرور بين “بوروسيا دورتموند” وغريمه “شالكه” على ملعب “سيجنال ايدونا بارك”، وتنطلق المباراة في الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش، باقي المباريات سنتعرف عليها من خلال الجدول.

ننتقل إلى كوريا الجنوبية، حيث تنطلق أولى مباريات الجولة الثانية من الدوري الكوري الجنوبي الممتاز بين “سانغجو سانغمو” ونظيره “جانجون” في الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، والمواجهة الأبرز ستكون بين “دايجو وبوهانج ستيلرز”، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وفي بيلاروسيا، تُلعب اليوم 3 مباريات من الجولة التاسعة في الدوري البيلاروسي الممتاز، أبرزها مواجهة “باتي بوريسوف” لفريق “سلوتسك”، وتبدأ المباراة في الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

والتالي جدول مباريات اليوم السبت 16-5-2020

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مباريات الدوري الألماني – الجولة 26

بوروسيا دورتموند – شالكه. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

فورتونا دوسلدورف – بادربورن. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 6.

هوفنهايم – هيرتا برلين. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 3.

لايبزيج – فرايبورج. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 2.

أوجسبورج – فولفسبورج. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 4.

آينتراخت فرانكفورت – بوروسيا مونشنغلادباخ. الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

مباريات الدوري الألماني الدرجة الثانية – الجولة 26

يان ريغنسبورغ – هوليستن كيل. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 2.

بوخوم – هايدنهايم. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Hungary.

إرتسجيبيرجه آوه – ساند هاوزن. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Sky Sport Bundesliga 6 HD.

كارلسروه – دارم شتات 98. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 3.

مباريات الدوري الكوري الجنوبي – الجولة الثانية

سانغجو سانغمو – جانجون إف سي. الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

دايجو – بوهانغ ستيلرز. الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Arena Sport 1 HD Serbia.

بوسان آي بارك – جيونبك هيونداي موتورز. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري البيلاروسي الممتاز – الجولة التاسعة

إينيرجتيك مينسك – دينامو بريست. الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

شاختار سوليغورسك – سلافيا موزير. الساعة 14:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

باتي بوريسوف – سلوتسك. الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

مباريات الدوري البيلاروسي الدرجة الأولى

أورشا – غرانيت ميكاشيفيجي. الساعة 13:00 مساءً بتوقيت جرينتش. (الجولة السادسة)

بينسك – خيميك سفيتلوغورسك. الساعة 14:00 مساءً بتوقيت جرينتش. (الجولة الخامسة)

ليدا – أشمياني. الساعة 15:00 مساءً بتوقيت جرينتش. (الجولة الخامسة)