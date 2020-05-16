أتليتكو مدريد يتحضر لتوجيه ضربة “مزدوجة” إلى ريال مدريد

وجاء هذا الأمر على ذمة “La Razon”، حيث تم الأخذ في الاعتبار أن يفكر في ضربة مزدوجة لمنافسه في المدينة، مع تحديد “ماريانو” على أنه بديل محتمل لدييجو كوستا.

عندما يعود اللاعبون المعارون في الصيف، ستكون قائمة ريال مدريد متضخمة “37 لاعبًا” في الفريق الأول، قبل إدراج أي صفقات جديدة في صفقات الصيف، وهم حريصون على التخلص من العديد من اللاعبين.

يقال أن ماريانو وخاميس لديهما رواتب باهظة، خاصة للاعبين الذين لعبوا دورًا ضئيلًا هذا الموسم، ويبدو أنهم لم يلعبوا أي دور في خطط زين الدين زيدان للمستقبل.

ولم يبدأ مهاجم جزيرة الدومينيكان “ماريانو دياز” أي مباراة في أي مسابقة هذا الموسم، مع ظهوره كبديل بأربع مباريات، على الرغم من أنه حقق انتصاراً في الكلاسيكو على برشلونة بهدف متأخر آخر، بعد لحظات من نزوله في السانتياجو بيرنابيو.

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لقد كان شخصية هامشية طوال موسميه في مدريد منذ عودته من ليون عام 2018، والتي كان يعتقد أنها في حدود 21.5 مليون يورو.

في الواقع، ظهر ماريانو في ثلاث مباريات فقط في الدوري في الموسم الماضي، على الرغم من أن اثنتين من هذه اللقاءات جاءت بعد عودة زين الدين زيدان إلى مكانه في مدريد في شهر مارس 2019.

وسجل ماريانو أربعة أهداف في الموسم الماضي، في مباراة شارك فيها كبديل ضد روما (في دوري أبطال أوروبا) ، ثم ضد ألافيس في الدوري الأسباني، وفي شباك فياريال في أبريل.