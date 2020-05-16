شكرا لقرائتكم محمد سامي مخرج مسلسل البرنس : أنا زملكاوي صميم ومى عمر مراتى أهلاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد سامى نخرج مسلسل البرنس إن يشجع نادى الزمالك على الرغم من أن زوجته مى عمر تشجع النادى الأهلى. أكد محمد سامى إنه يتابع مسلسل البرنس والفتوة فقط خلال شهر رمضان وفترة الحظر بسبب فيرويس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد سامي مخرج مسلسل البرنس : أنا زملكاوي صميم ومى عمر مراتى أهلاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.