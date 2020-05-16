شكرا لقرائتكم زى النهاردة..الأهلى يقسو على الزمالك بسداسية تاريخية بقيادة "الداهية" جوزيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق النادى الأهلى بقيادة مدربه الأسطورى مانويل جوزيه فى ولايته الأولى، يوم 16 مايو 2002 اى منذ 18 عاما فوزا قاسيا على الزمالك بنتيجة 6 -1 فى مباراة ستظل عالقة فى أذهان جماهير القطبين حيث سيتذكرها جمهور الأهلى بالفرحة والسعادة بينما سيتذكرها جمهور الزمالك بالقسوة والمرارة.

وتعد هذه المباراة باللقاء الأكثر قسوة فى نفوس الزملكاوية، الذى جرت وقائعه ضمن مباريات الجولة 23 لمسابقة الدورى العام، حينما وقعت الكارثة التى لم يتوقعها أكثر المتشائمين فى صفوف الأبيض، حيث تمكن الأهلى من دك حصون القلعة البيضاء بسداسية مقابل هدف وحيد.

مباراة يعتبرها الزملكاوية "عار" وهزيمة لن تنسى، وبات ذكريات أليمة بعدما تحولت إلى فيلم سينمائى وإعلان مصور وهتاف لن يسقط من ذاكرة الأهلاوية "بيبو وبشير بيبو والجون".