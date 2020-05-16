وزارة الرياضة تنفى إلغاء الدوري وتؤكد : لم يحسم الأمر بعد

جدة - عمرو شويل أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا تنفي فيه كل ما تم تداوله من أخبار، مؤخراً بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل.

وتطالب وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحري الدقة في تداول الاخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، فى تصريحات خلال الساعات الأخيرة، أن الدوري هذا الموسم قد انتهي بنسبة كبيرة و قرار إلغاء المسابقة، قارب على الصدور بسبب فيروس كورونا وانتشاره في الفترة الاخيرة ، مضيفا انه سيتم الإعلان عن إلغاء جميع المسابقات الكروية خلال الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الأحد.

أضاف أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس":" اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور هالة زايد وزير الصحة، تم خلاله الاتفاق على إلغاء جميع المسابقات المحلية في جميع الألعاب هذا الموسم بسبب فيروس كورونا" مضيفا : قضي الامر سيتم الغاء جميع المسابقات في جميع الالعاب والاستعداد للموسم الجديد وانطلاقه مبكرا.

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تابع :"اسئناف المسابقات المحلية، أصبح أمرًا صعبًأ بل مستحيًلا، وإقامة الدوري شبه معجزة"، مضيفًا:"قرار إلغاء الدوري سيتم الإعلان عنه رسميًا يوم الأحد المقبل وسيتم اصدار بيان رسمي خلال الساعات المقبلة لحسم الامر والغاء بطولة الدوري وأردف:" بنسبة كبيرة لن تقام مباريات كأس مصر هذا الموسم، وإن أقيمت ستكون في شهر سبتمبر المقبل"، وأضاف شوبير أن هناك جروب يجمع رؤساء الاندية وهناك 14 نادي طلبوا إلغاء الدوري.