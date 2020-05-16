شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تنفى إلغاء الدوري وتؤكد : لم يحسم الأمر بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا تنفي فيه كل ما تم تداوله من أخبار، مؤخراً بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل.
وتطالب وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحري الدقة في تداول الاخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
وكشف الإعلامي أحمد شوبير، فى تصريحات خلال الساعات الأخيرة، أن الدوري هذا الموسم قد انتهي بنسبة كبيرة و قرار إلغاء المسابقة، قارب على الصدور بسبب فيروس كورونا وانتشاره في الفترة الاخيرة ، مضيفا انه سيتم الإعلان عن إلغاء جميع المسابقات الكروية خلال الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الأحد.
أضاف أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس":" اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور هالة زايد وزير الصحة، تم خلاله الاتفاق على إلغاء جميع المسابقات المحلية في جميع الألعاب هذا الموسم بسبب فيروس كورونا" مضيفا : قضي الامر سيتم الغاء جميع المسابقات في جميع الالعاب والاستعداد للموسم الجديد وانطلاقه مبكرا.
تابع :"اسئناف المسابقات المحلية، أصبح أمرًا صعبًأ بل مستحيًلا، وإقامة الدوري شبه معجزة"، مضيفًا:"قرار إلغاء الدوري سيتم الإعلان عنه رسميًا يوم الأحد المقبل وسيتم اصدار بيان رسمي خلال الساعات المقبلة لحسم الامر والغاء بطولة الدوري وأردف:" بنسبة كبيرة لن تقام مباريات كأس مصر هذا الموسم، وإن أقيمت ستكون في شهر سبتمبر المقبل"، وأضاف شوبير أن هناك جروب يجمع رؤساء الاندية وهناك 14 نادي طلبوا إلغاء الدوري.
فى ذات الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة، أن وزير الشباب والرياضة لم يخطر اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية بالموقف النهائى بشأن مسابقة الدورى العام هذا الموسم سواء بالاستكمال أو الالغاء، لافتا إلى أن اتحاد الكرة يترقب قرار مجلس الوزراء بشأن مصير النشاط الرياضى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى يتم اخطار الأندية بالقرار النهائى سواء أندية الدورى الممتاز أو أندية المظاليم.
وقال المصدر، إنه وفقا للمشاورات الأخيرة التى دارت بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة، سيكون هناك صعوبة كبيرة في استئناف الدوري، حال عدم عودة الفرق للتدريبات بعد اجازة عيد الفطر أو في الاول من شهر يونيو المقبل بحد أقصى، خاصة وأن الموسم الجديد يشهد العديد من التوقفات والأجندات الدولية.
وأوضح المصدر: "اتحاد الكرة ينتظر رد وزير الرياضة على تصوره لعودة الدوري والخاص بعودة الدورى أول يوليو المقبل على أن ينتهى فى الاول من سبتمبر، لكن إذا لم تبدأ الفرق تدريباتها بعد العيد ستكون الأمور شديدة الصعوبة في استئناف الدورى".
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