شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة سباقين في سيلفرستون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المشرفون على حلبة سيلفرستون البريطانية، أنها ستستضيف سباقين مبدئياً هذا الموسم ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، والتي لا يزال انطلاق موسمها معلقاً بسبب فيروس كورونا المستجد، بشرط نيل موافقة الحكومة على ذلك.
وفي ظل الصعوبات الراهنة على صعيد الجدولة، ألمح منظمو بطولة العالم إلى احتمال اختصار البطولة واقتصارها في 2020 على ما بين 15 و18 سباقاً، بدلاً من ال22، ويأمل المنظمون في إقامة السباق الأول في النمسا في الخامس من تموز المقبل من دون جمهور.
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