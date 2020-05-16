شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم أيمن أشرف.. تعرف على 6 أهلاوية تراجعوا عن الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتابة الفصل الأخير في المستطيل الأخضر واتخاذ قرار الاعتزال، هو أصعب من يمكن أن يواجهه لاعب كرة القدم، في مسيرته الكروية القصيرة، ولذلك فتقبل الاعتزال حتى بعد اتخاذ القرار هو الأمر الأكثر صعوبة، وكثير من اللاعبين لا يتحملون صدمة الابتعاد تماماً عن الملاعب، وهو ما يدفعهم إلى العدول عن ذلك القرار والعودة من جديد لمواصلة المسيرة الكروية ولو لأيام معدودة، وهو ما حدث مع أكثر من لاعب ولعل أبرزهم أيمن أشرف ظهير أيسر الأهلي، ومحمد بركات نجم القلعة الحمراء السابق، ووليد سليمان حاوي النادي الأهلي وعصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب الفراعنة والأهلي والزمالك السابق، الذين تراجعوا عن اعتزاله سواء اللعب الدولي أو المحلي على الطريقة الشهيرة للفنان عبد الفتاح القصري في فيلم "ابن حميدو"، "تنزل المرة دي".

أيمن أشرف

أكد أيمن أشرف أنه كان على وشك الاعتزال بعد وفاة والدته وأخته في حادث أثناء زيارته في الإسكندرية، إلا أن حلمي طولان المدير الفني الحالي لانبي ذهب له وأجبره على العودة، ليستكمل مسيرته الكروية ويتألق مع سموحة وقتها وينضم إلى النادي الأهلي في النهاية.

عصام الحضري

أثار عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، ضجة كبيرة في الوسط الكروي المصري، بعدما أعلن تراجعه عن قراره بالاعتزال الدولي، الذي أعلنه بعد انتهاء مشاركته مع الفراعنة في نهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018، وقال الحضري أنه يسعى للعودة للمنتخب الوطني والمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر العام الماضي .

عماد متعب

مهاجم النادي الأهلي السابق أعلن اعتزاله اللعب دوليا عقب مشاركته مع المنتخب الأوليمبي بدورة الألعاب لندن 2012 وإهداره للعديد من الفرص، لينال انتقادات عنيفة أغضبته ودفعته للاعتزال دوليا، قبل أن يتراجع عن قراره ويعود للانضمام للمنتخب الوطني.

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وليد سليمان

فاجأ وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي، جماهير الكرة لمصرية بقرار اعتزال اللعب الدولي بتغريده عبر حسابه على تويتر قائلاً:" رفعاً للحرج عن الجميع. ولانهاء حالة الجدل. أعلن اعتزالي اللعب دولياً. بالتوفيق دائماً لمنتخب بلادي".

قبل أن يتراجع الحاوي عن هذا القرار ويقول"أنا تحت أمر المنتخب الوطني في أي وقت، وتمثيل المنتخب حلم لأي لاعب".

وائل جمعة

عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها منتخب الفراعنة خارج الديار أمام نظيره الغاني بسداسية، قرر وائل جمعة مدافع الأهلي الاعتزال الدولي قبل أن يقنعه نجوم الكرة بالعدول عن هذا القرار.

محمد بركات

بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الأهلي والمصري في 2011 والتي راح ضحيتها 72 مشجع أهلاوي، قرر محمد بركات اعتزال كرة القدم قبل أن يتراجع عن قراره، ويعتزل في عام 2013.