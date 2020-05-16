شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 225 رياضي من العالقين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عودة 225 من الرياضيين العالقين بالخارج، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على توقف حركة الطيران على مستوى العالم.

ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، تتواصل الوزارة مع عدد من الجهات والوزرات المعنية بإمدادهم بكافة البيانات الخاصة بحصر هؤلاء الرياضيين العالقين في مختلف دول العالم، من أجل عودتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت، وذلك وفق الضوابط والشروط التي وضعتها الدولة فيما يخص عودة العالقين.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعودة جميع أبناءها الرياضيين من العالقين بالخارج، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات من أجل عودة مايقرب من 2014 رياضي من العالقين في المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتابع وزير الرياضة مع كافة الوزارات المعنية بالدولة، إجراءات عودة الرياضيين العالقين، مشدداً على أن القيادة السياسية لا تبخل في تقديم كافة أنواع الدعم لشباب مصر داخلياً وخارجياً، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على عودة جميع أبناءها والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.