شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش المشروعات المجتمعية المقترح إقامتها باستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي، الدراسة المبدئية المتعلقة بمجموعة من المشروعات الاقتصادية والخدمية المقرر تنفيذها داخل الهيئة الفترة المقبلة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة، بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.

واستعرضت الدراسة المشروعات المقترحة التي تخدم النواحي الاجتماعية والرياضية والترفيهية والصحية، استناداً على الإطار العام لتلك المشروعات الذي يتركز على خلق فرص استثمارية مميزة تعمل على إعلاء صورة الاستاد عالمياً، وتقديم خدمات رياضية وترفيهية للمواطن، والعمل على تنمية موارد هيئة الاستاد.