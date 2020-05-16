شكرا لقرائتكم فاروق: الأهلى من حقه الدورى حال إلغائه ولو الزمالك المتصدر لاخترناه بطلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى إن المارد الأحمر من حققه التتويج بلقب الدورى حال إلغاء الموسم الكروي.
قال فاروق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "اون تايم سبورتس 1" أهلى من حقه التتويج بالدورى حال إلغائه كنا سنؤيد تتويج الزمالك بالدورى لو كان هو المتصدر حال إلغاء المسابقة".
أضاف فاروق : "مسألة إلغاء الدوري تعني إلغاء الصناعة نفسها وانهيارها" وأكمل: "تقريبًا 3.5 مليون أسرة دخلها متوقف على كرة القدم، والرياضة حياة وصناعة وليست منافسة ثنائية بين الأهلي والزمالك
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