شكرا لقرائتكم فايلر يرفض رحيل حسين الشحات لأحد الأندية الخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رحيل حسين الشحات لأحد الأندية الخليجية بعد عرض الأمر عليه، مؤكدا انه من العناصر الأساسية التي لا غني عنها ويصعب تعويضه حال التفريط فيه، وهو نفس موقف حسين الشحات نفسه الذي طلب من الوسطاء عدم الحديث معه فى أى عروض فى الوقت الراهن، وأكد حسين الشحات أنه مُصر على استكمال مسيرته فى الأهلى لمساعدة زملائه على تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات بعد استئناف النشاط الكروي، خاصة أن اللعب للأهلى يعد حلمه الكروى منذ الصغر، وهو الأمر الذى دفعه لترك العين الإماراتى والموافقة على عرض الانتقال الأهلى.

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ويرفض الأهلي التفريط في حسين الشحات لسبب أخر وهو احتمالية رحيل رمضان صبحي بنهاية الموسم فور انتهاء اعارته من نادي هيدرسفيلد الأنجليزي حيت تجد الإدجارة الحمراء صعوبة في الابقاء عليه بسبب سعره المرتفع.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).