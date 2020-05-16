شكرا لقرائتكم العامرى فاروق عن شكوى الزمالك: أهلا وسهلا سيظل الأهلى نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى على أزمة نادى القرن القائمة في الوقت الحالي والتي أعلن فيها نادى الزمالك تقديم شكوى للمحكمة الرياضية بحجة استرداد اللقب من وجهة نظر مسئوليه.

قالفاروق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "اون تايم سبورتس 1" :" أهلا وسهلا سيظل الأهلى دائما نادى القرن بالأرقام والإحصائيات وانظروه نادى القرن القادم".

وعن حق الانتفاع باستاد السلام، قال العمرى فاروق فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" أن العمل توقف فى استاد السلام بسبب صعوبة الاستثمار به لغياب الجماهيرظن وأيضًا مستجدات انتشار فيرس كورونا الذى أدى لتوقف جميع الأنشطة الرياضية، لافتًا إلى أن الشغل الشاغل للإدارة حاليًا هو توفير سيلوة نقدية لتخطى تلك الأزمة.

وأشار العامرى إلى أن حجم انشاءات الأهلى فى الفترة الأخيرة يفوق الـ 230 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الإدارة تقوم فى الوقت الحالى بالبناء فى الشيخ زايد على مساحة 30 فدان، لافتًا إلى أن هناك مقترح بانشاء استاد الأهلى فى فرع الشيخ زايد، خاصة وأن المساحة تسع لإقامة الاستاد بالشكل الذى يليق باسم وكيان القلعة الحمراء.

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