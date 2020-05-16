شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الزمالك كان لديه مجلس إدارة ضعيف وقت تتويج الأهلي بلقب نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتابع فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك، مساء الجمعة، أن لقب نادي القرن بالبطولات القارية وليس بالجماهير ومينفعش الـ 7 ألقاب يبقى أكتر من الـ 9".

وأضاف جعفر: "وقت منح الأهلي لقب القرن، كان لدي الأهلي مصطفى فهمى وشطة في الاتحاد الأفريقي، والزمالك مكنش عنده حد ينصفه".