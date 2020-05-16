شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الزمالك كان لديه مجلس إدارة ضعيف وقت تتويج الأهلي بلقب نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وتابع فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك، مساء الجمعة، أن لقب نادي القرن بالبطولات القارية وليس بالجماهير ومينفعش الـ 7 ألقاب يبقى أكتر من الـ 9".
وأضاف جعفر: "وقت منح الأهلي لقب القرن، كان لدي الأهلي مصطفى فهمى وشطة في الاتحاد الأفريقي، والزمالك مكنش عنده حد ينصفه".
كانت هذه تفاصيل خبر فاروق جعفر: الزمالك كان لديه مجلس إدارة ضعيف وقت تتويج الأهلي بلقب نادي القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.