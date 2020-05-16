شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: انسحاب الزمالك أمام الأهلي في القمة الأخيرة "إشاعة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك مساء الجمعة: "على أي أساسي تتخذ اللجنة الخماسية قرارًا بخصم ثلاث ثلاث نقاط من الفريق لعدم الذهاب إلى ملعب المباراة".

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واضاف ملك النص :"الإجراء الذي اتخذ غير قانونيًا، كان لابد من فتح تحقيق عن هذه الواقعة، وليس اتخاذ قرار بخصم نقاط دون فتح تحقيق، ونتيجة لهذا القرار كان على مجلس إدارة الزمالك البحث عن حقوقه بالطرق الشرعية".

وختم ملك النص :"من صاحب مقولة أن الزمالك لم يذهب إلى ملعب المباراة، هذه المقولة (إشاعة)، أتوبيس الفرق تعطل بسبب الأمطار".