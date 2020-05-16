شكرا لقرائتكم العامرى فاروق: مبادئ وقيم الأهلى تمنعنى من منافسة الخطيب فى الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى على الأنباء التى يتم تداولها من فترة لأخرى بشأن رغبة فى منافسة محمود الخطيب رئيس النادى الحالى على مقعد الرئاسة فى الانتخابات المقبلة موضحا أنه لا توجد خلافات مع بيبو إطلاقا.

وقال العامري،خلال حوراه مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "اون تايم سبورتس 1":"صالح سليم كان رئيسا للأهلى وحسن حمدى نائبا له ولم يفكر في تخطيه.. وحسن حمدى كان رئيسا للأهلى والخطيب نائبا له ولم يفكر في تخطيه.. والخطيب رئيسا ألان وأنا لا أفكر في تخطيه فهذه قيم ومبادئ الأهلي ومن يطلق هذه الإشاعات هدفهم ضرب استقرار النادى".

أضاف فاروق:" لا اساس من الصحة لما يتردد عن وجود خلافات بيني وبين محمود الخطيب، فعلاقتي به جيدة للغاية"، عملت مع الخطيب، في جميع المناصب داخل الاهلي سواء كان عضوا داخل مجلس الادارة الخطيب، عندما اختارني معه في مجلس الادارة، كان يعلم اني ساكون سند له وفي ضهره دائما عندما اسمع انا والخطيب عن وجود خلافات بيننا (بنضحك)، ونفضل التركيز في العمل".

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واكمل:"عمري ما هترشح لرئاسة الأهلي امام محمود الخطيب، انا ابن واعلم مبادئه"، مؤكدا:"التفكير في الترشح لرئاسة الاهلي لن يكون الا في حال عدم الترشح الخطيب، للانتخابات، غير ذلك لن افكر في الامر".