شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتفق مندوبة الفيفا على تعديل شروط الترشح لعضوية الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع سارة ساليمون مندوبة الفيفا على تعديل بعض الشروط الخاصة بالترشح لعضوية اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة والتى لم يتم تحديد موعدها بشكل نهائى حتى الآن، وأوضح مسئولو الجبلاية، أنه من بين الشروط التى تعديلها، هو حذف بند التصالح فى حالة عدم تأدية الخدمة العسكرية، واشترطت اللجنة فى اللائحة الجديدة أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية، ولا يتم الاعتراف بالتصالح.

واعتمدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، سن 70 عاما حدا أقصى للمرشحين على منصب الرئيس بانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والتى من المقرر إقامتها خلال شهرى أغسطس أو سبتمبر المقبلين، بينما لا يقل سن المرشحين للعضوية عن 40 عاما. وحددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أول يونيو المقبل موعدا للانتهاء من إعداد اللائحة الجديدة تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها قبل الانتخابات المقبلة.

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ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اقتراح سارة ساليمون مندوبة مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بإقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو المقبل، وأكد أعضاء اللجنة لمندوبة الفيفا صعوبة إقامتها قبل 30 يونيو المقبل، موضحين أنه فى حال عقدها قبل 30 يونيو سيتم رفض اللائحة الجديدة نظراً لحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية وعددهم 225 ناديا، وبالتالى سترفض الأندية فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية، أما بعد 30 يونيو وانتهاء السنة المالية سيكون من حق 95 ناديا فقط حضور الجمعية العمومية للجبلاية .

ووافقت مندوبة الفيفا على وجهة نظر اعضاء اللجنة الخماسية فى هذا الصدد، كما وافقت على اقتراح اللجنة الخماسية بأن يكون منصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالانتخاب وأن يتم التصويت عليه مباشرة من جانب الجمعية العمومية، بعدما كان يتم حسم المنصب قبل ذلك بالاتفاق الودى داخل مجلس الجبلاية فى أول اجتماع بعد الانتخاب، ويتم وفقا لأحد المعايير التى يتوافق عليها الأعضاء سواء الأعلى فى عدد الأصوات، أو الأكبر سنا، أو الأقدم فى اتحاد الكرة.

وأقرت مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بند "تضارب المصالح" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.. وتمسكت سارة ساليمون بتشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين، والتأكد من عدم وجود تضارب فى المصالح بين المرشح وتواجده فى اتحاد الكرة سواء فى العضوية أو على كرسى الرئاسة.