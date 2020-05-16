شكرا لقرائتكم خبر عن العامرى فاروق يكشف سبب تأخر إنشاء ستاد الأهلى وتوقف الاستثمار فى السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، سبب تأخر إنشاء ستاد النادى الأحمر فى فرع الشيخ زايد، مؤكدًا أن فكرة إنشاء الاستاد فى الشيخ زايد كانت منذ عهد الراحل صالح سليم، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية تنص على ارتفاع محدد فى مدينة الشيخ زايد، وهذا الأمر تسبب فى تعطيل العمل، وأضاف نائب رئيس الأهلي أن هذا الأمر وضع أمامنا خياران الأول أن نقوم بالحفر ونبدأ البناء من الأسفل إلا أن تلك الفكرة تكلفتها باهظة جدًا، والخيار الثانى هو أن نحصل على موافقة بارتفاع جديد يناسب الاستاد إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.

وعن حق الانتفاع باستاد السلام، قال العامرى فاروق فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" إن العمل توقف فى استاد السلام بسبب صعوبة الاستثمار به لغياب الجماهير وأيضًا مستجدات انتشار فيروس كورونا الذى أدى لتوقف جميع الأنشطة الرياضية، لافتًا إلى أن الشغل الشاغل للإدارة حاليًا هو توفير سيلوة نقدية لتخطى تلك الأزمة.

وأشار العامرى إلى أن حجم انشاءات الأهلى فى الفترة الأخيرة يفوق الـ 230 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الإدارة تقوم فى الوقت الحالى بالبناء فى الشيخ زايد على مساحة 30 فدان، لافتًا إلى أن هناك مقترح بانشاء استاد الأهلى فى فرع الشيخ زايد، خاصة وأن المساحة تسع لإقامة الاستاد بالشكل الذى يليق باسم وكيان القلعة الحمراء.

أضاف أن ميزانية النادى الأهلى تصل لـ 2 مليار و 300 مليون جنيه، وأن النادي مُطالب بسداد أكثر من 260 مليون جنيه مقابل أرض الأهلى الجديدة في التجمع الخامس، مشيداً بمحمود طاهر الذي اختار مكان مميز لإقامة فرع النادي الجديد في التجمع الخامس وهو أمر يحسب له ولكل أعضاء مجلسه.