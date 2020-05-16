شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: عدم عودة الأندية للتدريبات بعد العيد يعنى إلغاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة، أن وزير الشباب والرياضة لم يخطر اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية بالموقف النهائى بشأن مسابقة الدورى العام هذا الموسم سواء بالاستكمال أو الالغاء، لافتا إلى أن اتحاد الكرة يترقب قرار مجلس الوزراء بشأن مصير النشاط الرياضى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى يتم إخطار الأندية بالقرار النهائى سواء أندية الدورى الممتاز أو أندية المظاليم.

وقال المصدر، إنه وفقا للمشاورات الأخيرة التى دارت بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة، سيكون هناك صعوبة كبيرة في استئناف الدوري، حال عدم عودة الفرق للتدريبات بعد أجازة عيد الفطر أو في الأول من شهر يونيو المقبل بحد أقصى، خاصة وأن الموسم الجديد يشهد العديد من التوقفات والأجندات الدولية.

وأوضح المصدر: "اتحاد الكرة ينتظر رد وزير الرياضة على تصوره لعودة الدوري والخاص بعودة الدورى أول يوليو المقبل على أن ينتهى فى الاول من سبتمبر، لكن إذا لم تبدأ الفرق تدريباتها بعد العيد ستكون الأمور شديدة الصعوبة في استئناف الدورى".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، أن الدوري هذا الموسم قد انتهي بنسبة كبيرة وأن قرار إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، قارب على الصدور بسبب فيروس كورونا وانتشاره في الفترة الاخيرة ، مضيفا انه سيتم الإعلان عن إلغاء جميع المسابقات الكروية خلال الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الأحد.

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وأضاف أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس":"اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور هالة زايد وزير الصحة، تم خلاله الاتفاق على إلغاء جميع المسابقات المحلية في جميع الألعاب هذا الموسم بسبب فيروس كورونا" مضيفا : قضي الأمر سيتم إلغاء جميع المسابقات في جميع الألعاب والاستعداد للموسم الجديد وانطلاقه مبكرا.

وتابع :"اسئناف المسابقات المحلية، أصبح أمرًا صعبًأ بل مستحيًلا، وإقامة الدوري شبه معجزة"، مضيفًا:"قرار إلغاء الدوري سيتم الإعلان عنه رسميًا يوم الأحد المقبل وسيتم إصدار بيان رسمي خلال الساعات المقبلة لحسم الامر وإلغاء بطولة الدوري وأردف: "بنسبة كبيرة لن تقام مباريات كأس مصر هذا الموسم، وإن أقيمت ستكون في شهر سبتمبر المقبل" .