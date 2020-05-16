شكرا لقرائتكم خبر عن العامري فاروق: لن أترشح أمام الخطيب..ولا يوجد جبهات داخل مجلس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي أنه لا صحة لوجود أي خلافات بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي، معلقاً :"لا أفكر في الترشح أمام محمود الخطيب على مقعد رئيس النادي الأهلي ..هكذا تعلمنا داخل النادي فحسن حمدي لم يتخطي صالح سليم والخطيب لم يتخطى حسن حمدي، وبالتبعية الأمر كذلك بالنسبة لي فلن أقوم بتخطي الخطيب لكوني أعلم جيداً تقاليد وقيم الأهلي"، وقال العامري فاروق في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير :"لا توجد جبهات داخل مجلس الإدارة هذا الكلام ينتفي مع تقاليد الأهلي فأنا مساند للخطيب حتى أخر الطريق وحتي يقرر أن كابتن الخطيب الاكتفاء بما قدمه في خدمة الأهلي وجماهيرة واعضاءه.

وتابع العامري فاروق أن علاقته بخالد مرتجي جيدة ولا صحة لتنافسهما على مقعد النائب معلقاً :"كابتن الخطيب طالبني بالترشح على مقعد النائب ولم تحدث أي أزمة في وقتها"، مضيفاً أن الأهلي يعد النادي رقم 1 عربياً وافريقيا على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الامر غير مرضي لمجلس الإدارة الطامح أن يكون قريباً من الأندية العالمية.

وأضاف العامري فاروق أن الأهلي يستحق الحصول على لقب الدوري العام هذا الموسم حال إلغائه مؤكداً أن الغاء الدوري سيترتب عليه انهيار اقتصاد الأندية لأن هناك 3.5 مليون أسرة ترتبط بالعمل في المجال الرياضي، معلقاً :"الأهلي وحده يدفع 30 مليون جنيه شهرياً مرتبات.

وطالب العامري فاروق لاعبي الأهلي بعمل مبادرة لتخفيض عقودهم للحفاظ على مسيرة النادي في ظل أزمة كورونا، نافياً وجود أي خلافات بينه وبين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.