شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان : اتحاد الكرة طول عمره "كارثة" ومليء بالأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق ان اتحاد الكرة دائما يكون مليء بالمشاكل علي مدار تاريخه بسبب عدم وجود منظومة احترافية كاملة ، قائلا : اتحاد الكرة طول عمره " كارثة " في المنظومة مضيفا خلال تصريحات تليفزيونية أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليا في موقف صعب لانها تحاول ان تمر بالكرة المصرية من الازمة الحالية بأقل خسائر، كما تحدث محمد زيدان عن علاقته بزملائه في المنتخب قائلا انه كانت تربطه علاقة قوية بكل لاعبي المنتخب نافيا ما يتردد عن تهرب اللاعبين من الإقامة معه في غرفة واحدة بمعسكرات المنتخبات.

كما نفي محمد زيدان لاعب المنتخب الوطني السابق ان يكون استبعاده من مباراة أمريكا في مونديال القارات بسبب سهره مع فتاة ليلة المباراة، وقال زيدان في تصريحات تليفزيونية ان سبب استبعاده كان للإصابة ولا صحة للمعلومات التي تقول ان الاستبعاد بسبب سهره مع فتاة في غرفته بالمعسكر ليلة المباراة، كما أكد محمد زيدان انه كان يحب دائما السكن بمفرده في معسكرات المنتخبات لرغبته في ان يكون علي راحته لانه يحب اجراء مكالمات خاصة.

وعن مشاجرته مع حسام غالي في احدي معسكرات المنتخبات قبل أمم افريقيا 2008 قال حسام غالي انه بالفعل دخل في مشادة مع حسام غالي وصلت الي الدفع بالأيدي وتدخل اللاعبين حال دون تطور الازمة مشددا علي ان سبب الخناقة كانت عصبية حسام غالي في الملعب .

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فيما أكد محمد زيدان لاعب بروسيا دورتموند الألماني والمنتخب الوطني السابق، ان جيله في المنتخخب الوطني هو الأقوي من الجيل الحالي رغم تأهل الجيل الحالي الي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وأضاف محمد زيدان في تصريحات تليفزيونية ان جيل المنتخب الذي كان يقوده حسن شحاتة كان ينقصه فقط التأهل لكأس العالم مؤكدا ان أي منتخب في العالم كان يعمل ألف حساب للمنتخب الوطني قبل مواجهته.

كما قال محمد زيدان ان حازم امام لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق احسن صانع لعب في تاريخ مصر فهو يمتلك المهارة والذكاء داخل الملعب، مضيفا انه كان يتمني ان يلعب بجوار محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي وحسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني اثناء فترة لعبهما الكرة في الأهلي والزمالك.