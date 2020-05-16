شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العامرى فاروق يكشف سر لون نسر الأهلى "الذهبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، السر وراء طلاء نسر النادى فى فرع مدينة نصر باللون الذهبى، قائلاً: "كنا حريصين على الحفاظ هوية النادي الأهلي دائمًا في كل شئ، مثل نسر النادي في فرع مدينة نصر والذى حصل على عمل ومجهود كبير جدًا، وحرصنا على إن يكون لونه ذهبي بعد اقتراح بوجود اللون الفضى لإن النادي الأهلي دائمًا بيلعب على الذهب بيلعب على إنه رقم 1 فقط"، لافتًا إلى أن وزن النسر يصل لـ 6 أطنان، وإن المجسم الذى كان تم تصميمه تعرض للإحتراق أثناء العمل به، نظرًا لنشوب حريق بفرع مدينة نصر أدى لإحتراقه ثم تم انشائه من جديد.

وأشار العامرى إلى أن حجم انشاءات الأهلى فى الفترة الأخيرة يفوق الـ 230 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الإدارة تقوم فى الوقت الحالى بالبناء فى الشيخ زايد على مساحة 30 فدان، لافتًا إلى أن هناك مقترح بانشاء استاد الأهلى فى فرع الشيخ زايد، خاصة وأن المساحة تسع لإقامة الاستاد بالشكل الذى يليق باسم وكيان القلعة الحمراء.

أضاف نائب رئيس القلعة الحمراء فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم سبورت" أن ميزانية النادى الأهلى تصل لـ 2 مليار و 300 مليون جنيه، وأن النادي مُطالب بسداد أكثر من 260 مليون جنيه مقابل أرض الأهلى الجديدة في التجمع الخامس، مشيداً بمحمود طاهر الذي اختار مكان مميز لإقامة فرع النادي الجديد في التجمع الخامس وهو أمر يحسب له ولكل أعضاء مجلسه.

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تابع العامري فاروق أن مجلس الخطيب نجح في استبدال أرض التجمع الخامس بالتنسيق مع مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي اثناء توليه مهام وزارة الأسكان، مشدداً أن المجلس يحاول البدء الفوري في بناء فرع النادي الجديد في التجمع الخامس، وتم بالفعللا التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء مباشرة في المرحلة الأولى.

وكشف العامري فاروق أن المرحلة الاولى في فرع التجمع الخامس تقام على مساحة 50 فدان، مؤكداً أن تأخر الانتهاء متن أعماتل تطوير أسوار النادي هو كون المقر تاريخي منذ عام 1907 ولذلك يحتاج الأمر تنسسيق مع محافظة القاهرة.