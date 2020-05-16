شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : قرار إلغاء الدوري يصدر الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن بطولة الدوري هذا الموسم قد انتهي بنسبة كبيرة و قرار إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، قارب على الصدور بسبب فيروس كورونا وانتشاره في الفترة الاخيرة ، مضيفا انه سيتم الإعلان عن إلغاء جميع المسابقات الكروية خلال الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الأحد.
أضاف أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس":" اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور هالة زايد وزير الصحة، تم خلاله الاتفاق على إلغاء جميع المسابقات المحلية في جميع الألعاب هذا الموسم بسبب فيروس كورونا" مضيفا : قضي الامر سيتم الغاء جميع المسابقات في جميع الالعاب والاستعداد للموسم الجديد وانطلاقه مبكرا.
تابع :"اسئناف المسابقات المحلية، أصبح أمرًا صعبًأ بل مستحيًلا، وإقامة الدوري شبه معجزة"، مضيفًا:"قرار إلغاء الدوري سيتم الإعلان عنه رسميًا يوم الأحد المقبل وسيتم اصدار بيان رسمي خلال الساعات المقبلة لحسم الامر والغاء بطولة الدوري وأردف:" بنسبة كبيرة لن تقام مباريات كأس مصر هذا الموسم، وإن أقيمت ستكون في شهر سبتمبر المقبل" .
أضاف شوبير أن هناك جروب يجمع رؤساء الاندية وهناك 14 نادي طلبوا إلغاء الدوري
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