شكرا لقرائتكم خبر عن العامري: الأهلي أكبر من المهاترات ومحمود طاهر صاحب الفضل في فرع التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسر العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي سبب غيابه عن الظهور الإعلامي مؤكداً أن استراتيجية النادي هي العمل لتلبية طلبات واحتياجات ورغبات الجمعية العمومية وجماهير النادي العريضة، وقال العامري فاروق في تصريحات ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير :"الأكبر أكبر من الدخول في مهاترات مع أي طرف أخر..الأهلي وضع رؤية وظل في انعقاد مستمر منذ ظهور أزمة كورونا لازالنا صامدين حتى الأن في الوفاء بكافة مستحقات العمال واللاعبين ولكن الوضع تأزم بشكل كبير ولذلك نحاول بكل الطرق ايجاد حلول للأزمة"

وتابع العامري فاروق أن النادي مُطالب بسداد أكثر من 260 مليون جنيه مقابل أرض النادي الجديد في التجمع الخامس، مشيداً بمحمود طاهر الذي اختار مكان مميز لإقامة فرع النادي الجديد في التجمع الخامس وهو أمر يحسب له ولكل أعضاء مجلسه.

Advertisements

وأضاف العامري فاروق أن مجلس الخطيب نجح في استبدال أرض التجمع الخامس بالتنسيق مع مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي اثناء توليه مهام وزارة الأسكان، مشدداً أن المجلس يحاول البدء الفوري في بناء فرع النادي الجديد في التجمع الخامس، وتم بالفعللا التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء مباشرة في المرحلة الأولى.

وكشف العامري فاروق أن المرحلة الاولى في فرع التجمع الخامس تقام على مساحة 50 فدان، مؤكداً أن تأخر الانتهاء متن أعماتل تطوير أسوار النادي هو كون المقر تاريخي منذ عام 1907 ولذلك يحتاج الأمر تنسسيق مع محافظة القاهرة.