جعفر: كيف فريق حقق 9 بطولات ولم يتوج بنادي القرن؟.. الزمالك كان ضعيفًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استنكر فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق ومدير لجنة الكرة بالنادي الأبيض حاليًا، عدم حصول ناديه على لقب نادي القرن الأفريقي والذي حصل عليه النادي الأهلي خلال عام 2001.

جعفر قال في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"كيف لفريق توّج بتسع بطولات لم يحقق لقب نادي القرن الأفريقي؟، الفريق المنافس حقق سبعة ألقاب فقط".

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وتابع :"الزمالك كان ضعيفًا، فلم يكن لديه الرجل القوي الذي يدافع عن حقوق النادي، الزمالك في الفترة الماضية كان حقوقه مهدرة".

وواصل :"نادي القرن بالبطولات وليس بعدد الجماهير، الاتحاد الأفريقي في الفترة الماضية كان يتواجد به الثنائي الأهلاوي مصطفى مراد فهمي سكرتير كاف، وعبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية".

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أكد أنه يتم تجهيز ملف شامل من أجل إرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن ملف نادي القرن الأفريقي.